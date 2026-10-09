5 kişi can vermişti! Binanın betonunda yine ona rastlandı
İstanbul Maltepe'de, 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, binadan alınan beton örneklerinin arasında deniz kabuğu görüldü. Görüntüler, binanın yapı malzemelerinin niteliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi
Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:46 Güncelleme:
İstanbul'da, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde dün sabah saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İHA'da yer alan habere göre enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasının ardından ekipler bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
BETON ÖRNEĞİNDEN DENİZ KABUĞU ÇIKTI
Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü.
BİNANIN MALZEMESİ DE SORU İŞARETİ
Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.
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TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Binadan alınan örneklerin incelenmesiyle birlikte çöküşün nedenine ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.
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