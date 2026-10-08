İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde, sabah saat: 05.40'ta çöken binayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 7 katlı bina, 1987 yılında, 3 katlı bir iş merkezi olarak inşa edildi.

39 YILDA 4 KAT ÇIKTILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldı.

ÖNCE TEK KAT SONRA 3 KAT DAHA

İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Binanın çöküşüyle ilgili olarak aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.

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MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

Çöken binanın, mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi ve her iki isim de gözaltına alındı.