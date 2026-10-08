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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu

        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu

        İstanbul'da sabah saatlerinde çöken ve can kayıplarına neden olan binanın, 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği; 39 yılda 7 katlı apartmana dönüştüğü ortaya çıktı. İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu

        İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde, sabah saat: 05.40'ta çöken binayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 7 katlı bina, 1987 yılında, 3 katlı bir iş merkezi olarak inşa edildi.

        39 YILDA 4 KAT ÇIKTILAR

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmaya göre binanın üzerine geçen 39 yılda kaçak 4 kat daha çıkıldı.

        ÖNCE TEK KAT SONRA 3 KAT DAHA

        İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra 4 kat haline gelin binanın üzerine kaçak 3 kat daha çıkıldı. Bu konuyla ilgili de tespit yapıldı.

        BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

        Binanın çöküşüyle ilgili olarak aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak.

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        MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

        Çöken binanın, mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi ve her iki isim de gözaltına alındı.

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