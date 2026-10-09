TFF Yönetim Kurulu toplantısında devam kararı çıktı: 5 kişi istifa etti!

'Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Soruşturma kapsamında ayrıca Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı almıştı.

SEÇİM KARARI ÇIKMADI!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar göreve devam etme kararı alındığını açıkladı.

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5 İSTİFA GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altını çizdi.

"DEVAM ETMENİN BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK!"

Genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirten Otyakmaz, "Biz de devam etmenin anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa kararı verdik. Ben istifa ettim. Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Geride kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ GENEL SEKRETER SERDAR YILDIZ

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine Serdar Yıldız atandı.

Ayrıca TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu da TFF Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.

YÖNETİMDEN 2 İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce TFF yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yerine İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildi.

İstifasını sunan bir diğer isim genel sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine ise TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görevini sürdüren Ahmet Erzurumlu atandı.