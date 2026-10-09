A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

TFF'de seçim yok, 5 istifa var! Haberi Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ayrılık kararı alındığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

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Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."