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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi 40 maç sürdü: Birçok ilke imza attı!

        A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi 40 maç sürdü: Birçok ilke imza attı!

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla görevinden ayrılan Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Montella döneminde Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı başardı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde de play-off aşamasını geçerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ancak Dünya Kupası'nda ilk iki maçını kaybeden milliler turnuvaya veda etti. Montella'nın son sınavı ise UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet oldu. Türkiye, bu gruptaki dört maçını da puansız tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun kararıyla yolların ayrıldığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında 40 maçta boy gösterdi.

        A Milli Futbol Takımı'nın başına 21 Eylül 2023'te geçen Vincenzo Montella dönemi 3 yıl sürerken, milliler İtalyan teknik adamla 40 maça çıktı.

        Ay-yıldız ekibin başında 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan Vincenzo Montella, galibiyet sayısıyla dikkati çekti.

        Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti.

        Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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        A Milli Futbol Takımı bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

        2024'TE ÇEYREK FİNAL OYNADI

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri döneminde Stefan Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Vincenzo Montella, millilerle turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

        Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu gruptan çıkan milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Bu turda Hollanda'yla eşleşen ay-yıldızlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

        UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

        2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubu 2. sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselmek için play-off oynadı.

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        Play-off mücadelesinde Macaristan'ı geçen milliler, UEFA A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

        24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

        UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösterdi. Grubu İspanya'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanan milliler, önce Romanya'yı ardından da Kosova'yı geride bırakarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı.

        Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle aynı grupta yer alan milliler, ilk 2 maçı kaybederek organizasyondan elendi.

        UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE PUAN ALAMADI

        Dünya Kupası'nın ardından Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar A Ligi maçlarına çıkan A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grupta 4 maç oynadı.

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        Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenilen milliler, deplasmandaki Belçika mücadelesinden de 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

        Gruptaki 4. maçında İtalya'yla deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-1 kaybederek 4 maç sonunda puan alamadı.

        İtalya ile oynanan bu maç, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başındaki son karşılaşma oldu.

        Türkiye'nin Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı maçlar şöyle:

        Tarih Maç Organizasyon Sonuç
        12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
        18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
        21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
        22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
        26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
        04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
        10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
        18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
        22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
        26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
        02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
        06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
        06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
        09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
        11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
        14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
        16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
        19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
        20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
        23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3
        07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2
        10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0
        04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3
        07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6
        11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6
        14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1
        15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0
        18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2
        26.03.2026 Türkiye-Romanya 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-0
        31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
        01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
        07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
        14.06.2026 Avustralya-Türkiye 2026 Dünya Kupası 2-0
        20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1
        26.06.2026 Türkiye-ABD 2026 Dünya Kupası 3-2
        25.09.2026 Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi 0-1
        28.09.2026 Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi 1-4
        02.10.2026 Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-0
        05.10.2026 İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
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