Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu? Yeni nesil zayıflama hapı Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Dünya genelinde bir pandemiye dönüşen obezite, Türkiye’de de alarm veriyor. Uzmanlara göre, ülkemiz yüzde 36’lık obezite oranıyla Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi, fazla kilolu veya obezite tanısıyla yaşıyor. Bu küresel krizle mücadele eden zayıflama iğnelerine şimdi de yeni nesil zayıflama hapı eklendi.

YENİ NESİL ZAYIFLAMA HAPI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Habertürk'ten Demet Demirkır'a konuşan Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Metin Alış, zayıflama iğnelerinin tablet versiyonlarının çalışmaları tamamlandığını ve artık kullanıma sunulduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Etki mekanizmaları mevcut hormonların birebir neredeyse aynısı. Fakat günlük kullanımı ve hap şeklinde kullanılması pratik bir avantaj sağlıyor. Etki mekanizmaları netice itibariyle benzer ve ortaktır. Özellikle enjeksiyon tedavilerinden imtina eden ya da enjeksiyon tedavilerinden sonra idame tedavilerinde ihtiyacı olan hastalar için çok güzel bir devam ettirilebilir alternatif. Şu anda Türkiye'de mevcut değil, sene sonunda geleceği tahmin ediliyor."

Zayıflama haplarının önümüzdeki yıllarda küresel obezite ilaç pazarının yarısını tek başına ele geçirebileceği öngörülüyor. Uzm. Dr. Alış'a göre, obezite pandemiye dönüşmüş durumda ve dünyanın en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Bu nedenle zayıflama hapının kullanımının böyle bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

ZAYIFLAMA HAPI KİMLER İÇİN UYGUN?

Zayıflama iğneleri, haftada bir gün uygulanıyorken; zayıflama hapı ise günlük olarak kullanılıyor.

Uzm. Dr. Metin Alış, "Bu tabii tedaviler hastanın özelliklerine ve kişiliğine ve kişiselleştirilmesine göre değiştirilecek bir tedavi şekli. Enjeksiyon tedavileriyle hapların birbirlerine çok ciddi üstünlükleri yok. Enjeksiyon tedavisine başlayıp devam ettirmek isteyen hastalar için bir problem yok; fakat enjeksiyon tedavisi kullanmak istemeyen hastaların idame tedavisi için çok uygun bir seçenek. Hatta enjeksiyon tedavisine başlamak istemeyen hastalar için de başlangıç için uygun bir seçenek olabilir" dedi.

ZAYIFLAMA İLAÇLARININ KONTROLSÜZ KULLANIMI NELERE YOL AÇABİLİR?

Zayıflama iğnelerinin Türkiye'de reçetesiz satıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Alış, "Tabletler de uzman bir doktor reçetesiyle satılmazsa, kullanımı reçetesiz olursa kontrolsüz kullanımları ve uygunsuz komplikasyonlarıyla çok karşılaşacağız maalesef. Bu da bütün sistemlerin bozulması, kas kayıpları, hızlı kilo vermelerde şeker düzensizlikleri, ritim bozuklukları hatta ilaçların nadir görülen yan etkilerinin geç fark edilmesi dolayısıyla ciddi majör komplikasyonlar denilen hastanın çok zarar gördüğü ciddi yan etkiler bile ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI KÖRLÜK YAPIYOR MU?

Zayıflama iğnesinin körlük yaptığına ilişkin iddiaları da değerlendiren Uzm. Dr. Alış, "Bu (zayıflama ilacına bağlı körlük) net olarak ispatlanmış değil. Son çalışmaların bazısında olmadığı yönünde veriler de var. Çok çok nadir görülen bir yan etki olduğu için bu hususta net konuşmak çok zor. Yine de ilaçların kullanımı sırasında başlangıçta bir göz muayenesi ve yıllık göz kontrolleri, hastanın ilacı kullanma süreci içerisinde görme problemi olduğunda hemen bilgilendirilerek biz göz muayenesini öneriyoruz. Yoksa standart bilinen ve çok görülen bir yan etki değil" diye konuştu.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI 5 KİLO FAZLASI OLANLAR İÇİN

Zayıflama ilaçlarının ilk ortaya çıkış amaçlarının diyabet olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Alış, "İlaçlar diyabet hastalarında kullanılmaktayken, iştah kesici etkileri keşfedildiği için obezite çalışmaları peşi sıra başladı ve adı obezite ilacı olarak çıktı. Aslen diyabet ilacıdır, arkasından obezite ilacı oldular. Son yıllardaki çalışmalarda kalp üzerine çok olumlu etkileri ve karaciğer yağlı hastalığı üzerine olumlu etkileri de ispatlandığı için bu hastalıkların da ilacı oldular. Hastalar diyabet hastası ise ya da gerçekten obezitenin tanımlamalarına uyuyorsa, eşlik eden kalp hastalıkları varsa ve eşlik eden başka istisnai durumlar varsa uzman görüşüyle başlanabilir. Yoksa 5 kilo fazlalığı olan birisinin bu ilaca başvurması uygun bir yöntem değil" dedi.

Uzm. Dr. Metin Alış, zayıflama ilaçlarının tek başına her şeyin çözümü olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Hastanın hayat tarzı değişiklikleri, hastalığıyla alakalı yapılacak olan her şeye ilave olarak çok güzel bir yardımcı tedavidir. Her kişinin, her hastanın tedavisi de bireyseldir."