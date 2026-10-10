Kahramanmaraş'ta acı olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

DHA'daki habere göre polis memuru Seyfullah Orçan, araya girerek akrabalarını ayırmaya çalışırken, kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilen Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş edip kaçtığı, olay yerindekilerin de Seyfullah Orçan'ın yanına doğru koştuğu anlar yer aldı.