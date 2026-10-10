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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar

        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar

        Kahramanmaraş'ta, akrabaları olan iki grup arasında yaşanan kavgada, yakınlarını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, şüpheli Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar

        Kahramanmaraş'ta acı olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı.

        KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

        DHA'daki habere göre polis memuru Seyfullah Orçan, araya girerek akrabalarını ayırmaya çalışırken, kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilen Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş edip kaçtığı, olay yerindekilerin de Seyfullah Orçan'ın yanına doğru koştuğu anlar yer aldı.

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