Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suç işleyenin yargı yakasına yapışır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlçeleriyle köyleriyle Kırklareli'nde yaşayan tüm vatandaşları yürekten selamlıyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Bugün çok önemli bir yatırımın açılışı için buradayız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Tren Hattı, Kapıkule-Çerkezköy kesiminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her bir emek sahibini tebrik ediyorum. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, ülkemize vizyon katacak projelerden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 km uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule hattı, en uzun etaptır. Hattımız çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir. 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş alanda göreceğimiz bir dönem başlayacak. Halkalı-Kapıkule'de yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek. Kapasite yaklaşık 4 katına çıkacak. Ulaşım hızlanacak, seyahat süreci azalacak. Üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak... Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Ayrıca Trakya ve Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya dönüştürüyoruz.

REKLAM

Kapıkule hattının ehemmiyetini sadece Trakya'yla sınırlandıramayız, Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçen bölümünün kritik parçalarındandır. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu olmaktan çıkmış küresel ticaret yollarının en stratejik noktalarına dönüşmüştür. Sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracak. Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa'ya bağlayan bir damar, bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım projenin hayırlı olmasını diliyorum.

REKLAM

Türkiye'ye 24 yılda çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımları bulunuyor. İktidarımız döneminde ulaşıma yaptığımız yatırım 355 milyar dolara yükseldi. Demiryollarına yapılan yatırım 80 milyar dolardır. Sıfırdan aldık 2251 km hızlı tren hattı yaptık. Nüfusumuzun yüzde 51'i yararlanıyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir. Burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka dikkat çekmek istiyorum. Bizim gündemimizi görüyorsunuz. Hedeflerimizi hayallerimizi takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi açtık. Teknofest'te gençlerimizin gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı'nda açılışlar yaptık. Samsun'da 17 milyar liralık yatırımlı şehir hastanemizi açtık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz icraat. Hizmet üretiyoruz hizmet, laf değil. Taş üstüne taş koyuyoruz. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sürekli bize sataşanlar ne yapıyorlar? 24 yıldır ne yapıyorlarsa aynısı yapıyorlar. Gündemlerinde hiçbir proje yok. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında bir şey yok. Varsa yoksa yalan dolan. Siyasi parti değil sanki dedikodu kazanı. Sadece dezenformasyon peşindeler. Kendi pisliklerini bize de bulaştırma peşindeler. FETÖcü alçaklardan öğrendikleriyle bizi saldırıyorlar. Münferit örneklerle değerlerimizle saldırıyorlar. Bunun adı siyaset değildir, bunun adı muhalefet değildir. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var, ben izledim dediğiniz, baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletin tüm kurumlarını bulur. Bizim bunlarla işimiz olmaz. Suç işleyenin yargı zaten yakasına yapışır. Bu konudaki kararlılığımızı 24 sene boyunca defalarca gösterdik. Şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerin, ne de siyasi kılıklı müfterilerin yargısız infaz yapmasına izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle kadrolarımıza karşı operasyon yürütülmesine müsaade etmeyiz. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de sapasağlam duruyoruz. Adaletten, hakkaniyetten bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağ duyulu şekilde akıl ve basiretli bu hassas süreci yürüteceğiz. Milletimiz bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.