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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güllü'nün davasında karar bekleniyor

        Güllü'nün davasında karar bekleniyor

        Yalova'da, 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yargılanan kızı, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter bugün karar duruşmasına çıkacak, 1 Ekim'deki duruşmada yaptığı savunmada Tuğyan Ülkem, "Benim arkam dönükken annem düştü. Görsem tutmaya çalışırdım" demişti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 08:41 Güncelleme:
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        Güllü'nün davasında karar bekleniyor

        Yalova Çınarcık'ta, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 aylık soruşturma sürecinin ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

        "AĞIR MÜEBBET HAPİS" TALEP EDİLDİ

        Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

        Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1 Ekim'de görülen duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

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        "GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM"

        Tuğyan Ülkem Gülter savunmasında; "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ‘ban’ diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Sultan’a ‘koş’ dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım" demişti.

        Mahkeme, karar duruşmasını bugüne ertelemişti.

        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi Haberi Görüntüle
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