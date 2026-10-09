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        Haberler Ekonomi Borsa Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak

        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak

        AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30'da Meclis'e sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak

        AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30’da Meclis’e sunacak.

        YAKLAŞIK 9-10 MADDEDEN OLUŞACAK

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AK Parti'nin hazırladığı, 455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiren fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 9 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak. Yaklaşık 9-10 maddeden oluşması beklenen teklifle fonların mal varlıklarının ve gerçek hak sahiplerinin belirlenmesi, tasfiye sürecinin yürütülmesi ve yatırımcılara ara ödeme yapılmasının yasal zemine kavuşturulması hedefleniyor.

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        Teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

        Hazırlanan kanun teklifiyle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesinin ardından elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması öngörülüyor.

        Düzenlemeyle yatırımcıların alacaklarına kavuşabilmesi için yasal bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

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