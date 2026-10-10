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        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi

        Resmî Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

        Yönetmelikte, "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlığı 5. maddesi 1.fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı.

        Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak olup, yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

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        Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılınırken 15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak.

        Bununla birlikte aileler çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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