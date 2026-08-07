Bakan Bayraktar: Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz

Bakan Bayraktar, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, özetle şu ifadeleri kullandı:

"2,5 MİLYON VARİLLİK POTANSİYEL"

Bakan Bayraktar Silopi’den Ceyhan'a gelen boru hatlarının günde 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu ifade ederek "Yani, Türkiye'nin ihtiyacının üzerinde bir ham petrolü Türkiye'ye getirebilecek kadar bir kapasiteye sahip. Dünyanın günlük petrol ihtiyacı 103 milyon varil civarında. Yani, dünya ihtiyacının yüzde 1,5'i her gün buradan Ceyhan'a ve oradan dünya piyasalarına gidebilir. Cumhurbaşkanımızın da basın toplantısında ifade ettiği, ‘Daha kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşması yapmayı hedefliyoruz’ sözünün arkasında, bu boru hattının 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşması ama onun ötesinde belki 2,5 milyon varile kadar gidebilecek bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. 2’nci proje, Silopi Habur civarındaki boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak" diye konuştu.

"25 MİLYAR LİRALIK GELİR"

1 Ağustos'taki anlaşmayla Irak tarafı, bu hattın kullanımıyla alakalı 750 bin varillik bir taahhüt ile bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış olduğunu da belirten Bakan Bayraktar "Bu, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor" dedi.

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"CEYHAN’I ROTTERDAM YAPABİLİRİZ"

"Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var" diyen Bakan Bayraktar sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Ceyhan’ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan her gün Ceyhan limanına yaklaşık 550-600 bin varil petrol geliyor, orada da kullanılmayan bir 400 bin varillik kapasite var. Yani onu da ilave ettiğinizde 1 milyon varilin buradan geldiği, aşağıdan 2,5 milyon varilin geldiği; toplamda 3-3,5 milyon varillik bir ticaretin, yani dünya ihtiyacının yüzde 3-3,5'inin oluştuğu bir piyasa. Buradaki petrol ürünlerini depoladığımız depolama alanlarını da dâhil ettiğinizde petrokimya ve rafineri yapabileceğiniz bir yer. Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi hâline dönüştürebiliriz."

Kerkük petrolü sorusunu da yanıtlayan Bakan Bayraktar "Sahada 3 milyar varillik bir rezervin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Petrolleri olarak burada yüzde 15'lik bir paya sahip olmuş durumdayız. Payı, petrol olarak alacağız" dedi.

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"ARZ GÜVENLİĞİ SIKINTI YAŞAMADIK"

"Türkiye büyük bir çeşitlendirme stratejisi ortaya koydu" diyen Bakan Bayraktar "Ülkemize sadece boru hattıyla doğalgaz tedarik etmeyelim dedik, aynı zamanda dünyadaki büyük LNG ihracat potansiyelini gördük ve ondan istifade edebilmek için altyapımızı 5 kat artıracak yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla Türkiye bugün hamdolsun Hürmüz krizine rağmen arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşamıyor. 2020 pandemi krizine, 2022 Rusya-Ukrayna savaşına, şimdi Hürmüz krizine rağmen Türkiye, bugüne kadar petrolde, petrol ürünlerinde, doğal gazda ve elektrikte herhangi bir sıkıntı yaşamadı. İnşallah yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZ DEPOLARI DOLU"

Doğalgaz depolarının dolu olduğunu vurgulayan Bayraktar "Kışa doğru artık hazırlıkların bir anlamda yapılması gereken bir dönemdeyiz. Avrupa’da şu anda doğal gaz depoları yüzde 57 civarında dolu. Bizim depolarımız hem Tuz Gölü hem de Silivri şu anda yüzde 100 dolulukta. Hedefimiz, bu altyapı yatırımlarına yenilerini eklemek. Tuz Gölü'nün kapasitesini arttırma hedefimiz var, Silivri için öyle. FSRU'lara ilave iki tane daha getirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla önemli yeni yatırım projelerimiz de var" dedi.

"GABAR'DA HER GEÇEN GÜN REKOR KIRIYORUZ"

Gabar'da üretime yönelik mesajlar da veren Bakan Bayraktar "Üretimimiz artıyor. Her geçen gün bir rekor kırıyoruz Gabar’da. Adı terörle anılan ve birçok kayıplar verdiğimiz Gabar’da şimdi dağlar 700 kilometrelik yol ağı yaptığımız, 3 bin 500’ün üzerinde, çoğunluğu o bölgenin gençlerinden oluşan çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye’nin üretim üssü haline, Türkiye’nin petrol merkezi haline dönmüş durumda. Bu hafta Terörsüz Türkiye gündemi ülkemizde çok daha yoğun; kanun Meclis’e sevk edildi, ümit ediyorum birkaç gün içerisinde yasalaşacak. Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık bir ekonomik değeri harcadığı, binlerce canını verdiği ve uğruna büyük bir mücadele verdiği bu terörle mücadelede şu anda çok önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Terör olmadığında Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir kesitini Şırnak’ta Gabar’da sunmuş oluyoruz" dedi.

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"BAŞARILI OLURSAK ŞIRNAK'TAN BÜYÜK BİR HİKAYEYİ DİYARBAKIR'DA YAZABİLİRİZ"

Bakan Bayraktar ayrıca "Şu anda Diyarbakır Silvan’da 4 sahada deniyoruz. Bu yılın sonuna doğru inşallah yatay sondajı ve yatay çatlatma faaliyetini gerçekleştireceğiz. Eğer başarılı olursak Şırnak’tan daha büyük bir hikâyeyi Diyarbakır’da yazabiliriz" diye konuştu.

"Biz Türkiye’nin ihtiyacı olan 1 milyon varil petrolü mutlak surette üreteceğiz" diyen Bakan Bayraktar ayrıca "Türkiye Petrolleri dışarıda da büyüyecek. Türkiye Petrolleri, şu anda yurt içinde ve yurt dışında 330 bin varil petrol ve doğal gaz üretiyor. Hedefimiz, 2028 yılında bunu 600 bin varile çıkarmak" dedi.

KKTC’YE DOĞALGAZ BORU HATTI

KKTC'ye doğalgaz boru hattına da değinen Bakan Bayraktar "Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’de KKTC’ye doğal gaz boru hattı götürmekle alakalı deniz tabanında bir araştırma yapıyor. Projenin mühendisliği ve yapımını 24 ile 30 ay arasında planlıyoruz. 2-2,5 sene içerisinde bu 100 kilometrelik doğal gaz boru hattını adaya götüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar konuşmasında Oruç Reis'in Akdeniz’deki görevi bitince Pakistan’a gideceğini, sismik çalışmayı Ekim'de yapmayı planladıklarını belirtti.

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Suriye ile hem petrol hem doğalgaz hem elektrik alanlarında ve de maden konularında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da açıklayan Bayraktar, geçtiğimiz yıl 2 Ağustos'ta Türkiye'den Halep'e doğalgaz boru hattını bağladıklarını ve şu anda Suriye'ye doğalgaz ihraç ettiklerini vurguladı. Özellikle kuzey Suriye'nin ihtiyaç duyduğu elektriği çok uzun zamandır Türkiye ihraç ettiğini belirten Bayraktar o kapasiteleri arttırdıklarını, Birecik-Halep arasında 500 megavatlık elektrik iletim hattını yakın zamanda devreye almayı planladıkların da sözlerine ekledi.

"NÜKLEER SANTRALLERDE TEKNOLOJİ SEÇİMİ, TİCARİ MODEL SEÇİMİ YAPACAĞIZ"

"Bir teknoloji seçimi yapacağız, bir iş modeli, ticari model seçimi yapacağız" diyen Bayraktar "Bu muhtemelen Akkuyu'dan daha farklı olacak. Akkuyu'da yüzde 100 Rus yatırımının olduğu, Türkiye'nin bir alım garantisi vererek bu projeyi desteklediği bir model vardı. Muhtemeldir ki Sinop ve Trakya projeleri bundan biraz daha farklı olacak. Orada iş, Türk şirketlerinin pay sahipliği ve hissedarlık yapısında olduğu bir modele doğru gidiyor gibi gözüküyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE, NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDEN DEĞER ÜRETEN BİR MODELE GEÇECEK"

Nadir toprak elementlerine yönelik de sorulara yanıt veren Bakan Bayraktar "Kurduğumuz pilot tesisin yanına şimdi bir endüstriyel tesis kurarak burayı artık ticarileştirme noktasına gelmiş durumdayız. Türkiye, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun temelini atıp 2028'den sonra nadir toprak elementlerinden değer üreten, gelir üreten bir modele geçiyor" dedi.

"TOPRAĞIN ALTINDA 10 BİN TON ALTINIMIZ VAR"

"Toprağın altında 10 bin ton altınımız var; çıkarılabilecek, ekonomik değer olarak üretebileceğimiz altın miktarı bu kadar" diyen Bakan Bayraktar "Bu çok önemli bir rakam. Bugünkü rakamlarla yer altında 1,4 trilyon dolarlık bir kaynağımız var. Tabii bunu üretmeniz lazım. Türkiye'nin altın üretimini ilk etapta 100 tonlara çıkarmak istiyoruz" diye ekledi.