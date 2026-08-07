Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu!

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın masörü Nicolas Taffarel, efsane futbolcunun ölümünden 1 gün önce kendisine "Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu." dediğini söyledi.

Ulusal basına göre, Taffarel, Maradona'nın ölümüne ilişkin Buenos Aires'teki mahkemede yapılan duruşma sırasında tanık olarak ifade verdi.

Maradona'nın yaşamının son iki haftasında yanında bulunan masörü Taffarel, efsane futbolcunun "tamamen ödem topladığını", idrar söktürücü ilaçlarını bıraktığını ve ölümünden bir gün önce kendisine, "Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu." dediğini aktardı.

Taffarel, bunun Maradona'nın kendisine söylediği son sözler olduğunu belirtti.

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Taffarel, 24 Kasım'da Maradona'yı ziyaret ettiğinde, efsane futbolcunun "günlerdir yataktan kalkmadığını" gördüğünü ve onu odasından çıkmaya ikna etmeye çalıştığını anlattı.

Maradona ile 2018'den itibaren çalışan Taffarel, evde tedavi sürecinde yalnızca ilk birkaç gün kendisine yardımcı olabildiğini dile getirerek "Daha sonra odasından çıkmak istemedi. Yatağından kalkmıyor, yemek yemiyor, kıyafetlerini değiştirmiyor, banyo yapmıyor ve masaj yaptırmak istemiyordu." ifadelerini kullandı.

"MARADONA ZAMANINDA TEDAVİ EDİLEMEDİ" İDDİASI

Masör Taffarel, Maradona'nın fiziksel ve psikolojik durumuna ilişkin endişelerini defalarca kişisel doktoru Leopoldo Luque'ye ilettiğini ve hastayı kontrol etmek üzere eve gelmesini istediğini aktardı.

Taffarel, Maradona'nın durumuyla ilgili Luque'yi, "Tamamen ödemli", "26 saattir uyuyor", "Gelmelisin Leito" şeklindeki mesajlarla uyardığını ancak Luque'nin bu uyarılara "Sakin olun", "Bu normal" ve "Şişlik inecek" yanıtlarını verdiğini iddia etti.

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Taffarel, doktorun değerlendirmesinin aksine, Maradona'daki şişliğin geçmediğini, aksine durumunun giderek kötüleştiğini öne sürdü.

Maradona'nın sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen "somut bir müdahale ya da hızlı bir yanıt" göremediğini savunan Taffarel, yaşanan süreci "umutsuz" olarak değerlendirdi.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLARIN KESİLDİĞİ İDDİASI

Taffarel, görüştüğü bir hemşireden edindiği bilgiye göre, Maradona'nın ölümünden kısa süre önce doktorları tarafından idrar söktürücü ilaçlarının kesildiğini savundu.

Taffarel, bu durumu Leopoldo Luque'ye sorduğunu, doktorun kendisine kararın Swiss Medical sağlık kuruluşundaki doktorlar tarafından alındığını söylediğini aktardı.

Ancak duruşmada ortaya çıkan bilgilere göre, Swiss Medical tarafından danışman olarak görevlendirilen doktor Pedro Di Spagna, Maradona'yı yalnızca bir kez ziyaret etti ve bu görüşmede herhangi bir ilacın kesilmesine yönelik karar alınmadı.

Davada, Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque'nin yanı sıra psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Díaz, Swiss Medical evde bakım koordinatörü Nancy Forlini, doktor Pedro Di Spagna, hemşirelik koordinatörü Mariano Perroni ve hemşire Ricardo Almirón da "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor.

Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.