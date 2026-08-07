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        Haberler Sağlık ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti

        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti

        ABD'li araştırmacılar, yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanları için herhangi bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Gelinen nokta, hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek "çok önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti

        Yapay zeka, doğada bulunmayan virüsleri üretmek için ilk kez kullanıldı. Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard'ın Broad Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, yapay zeka ile tamamen işlevsel ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler üretti.

        "DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

        Araştırmacılar, genomların yaklaşık 300'ünü kimyasal olarak sentezleyip laboratuvar şartlarında test etti ve 16 "yaşayabilir" virüs elde etti. Ortaya çıkan 16 yeni virüsün, bakterileri enfekte etmek üzere tasarlandığı ve insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmağı kaydedildi. Bir organizmanın tüm genom haritasının ilk kez yapay zeka tarafından başarıyla tasarlandığı ifade edildi.

        Gelinen nokta, hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek, bilimde "çok önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi. Stanford Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Brian Hie, "Bu, üretken yapay zekanın tasarlayabileceği karmaşıklıkta bir sonraki adımdır. Üretken yapay zeka ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanılıyor" dedi.

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        KULLANILAN YAPAY ZEKA MODELLERİ GENETİK KODLAR ÜZERİNDE EĞİTİLDİ

        Araştırmacılarının kullandığı teknolojinin, ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzer şekilde çalıştığı belirtildi. Söz konusu çalışmada Evo1 ve Evo2 olarak bilinen yapay zeka modellerinin, kelimeler yerine yaşamın dilini tahmin ettiği ifade edildi.

        Yapay zeka modellerinin virüslerden, bakterilerden, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildiği kaydedildi. Daha sonra bu virüslerin, yalnızca belirli bakteri türlerini enfekte eden "bakteriyofaj" adı verilen bir virüs türü üretmek üzere rafine edildiği öğrenildi.

        Stanford araştırmacıları en umut vadeden 302 yapay zeka tasarımını seçti ve bunları laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sı E. coli bakterilerini öldürmede etkili oldu.

        ACİL GÜVENLİK ENDİŞESİ UYARISI!

        Ancak uzmanlar, yapay zeka tarafından tasarlanan virüslerin "acil" güvenlik endişeleri oluşturduğu konusunda da uyarıda bulundu. Yapay zeka araçları hızla gelişirken, halihazırda yeni antibiyotiklerin tasarlanmasında da kullanılıyor. Ancak bu, sıfırdan yeni ve işlevsel bir virüs tasarlamaya kıyasla daha basit bir işlem olarak biliniyor.

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