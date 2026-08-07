Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti

TikTok içerik üreticisi Sydney Towle, kanser hastalarının nasıl göründüğüne ve nasıl bir yaşam sürdüğüne dair önyargıları sorgulatan paylaşımlarıyla tanındı. Enerjik kişiliğiyle dikkat çeken genç kadın, TikTok'taki takipçilerine farklı bir bakış açısı kazandırmıştı.

Ailesi, Sydney Towle'un yaklaşık üç yıl önce aldığı teşhisin ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Seni her zaman çok seveceğiz Sydney. Verdiğin büyük mücadeleyle gurur duyuyorum. Seni seviyorum" ifadelerine yer verildi.

Aile, birkaç gün önce Towle'un palyatif bakım merkezine alındığını açıklamıştı.

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KARNINDA ŞİŞLİK VE YANMA HİSSİYLE TIBBİ YARDIM ALMIŞTI

The Guardian'da yer alan habere göre, 2023 yılında Dartmouth College'dan mezun olduktan sonra Los Angeles'ta yaşayan Towle, uzaktan pazarlama alanında çalışıyordu. Sörf yapıyor, bikini fotoğrafları ve dans videoları paylaşıyordu.

Karın bölgesinde oluşan bir şişlik ve yanma hissi nedeniyle acil servise başvuran Towle'a başlangıçta fıtık şüphesiyle ultrason önerildi. Yapılan inceleme sonucunda, genellikle 50 yaş üzerindeki yetişkinlerde görülen nadir bir safra yolu kanseri türü olan kolanjiyokarsinom teşhisi konuldu.

ULTRASON SONUCUNDA KATI BİT KİTLE TESPİT EDİLDİ

Towle, 2024 yılında Today'e verdiği röportajda, "Doktorum başlangıçta fıtık olabileceğini düşündü ama yine de ultrason istedi. Ultrason sonucunda katı bir kitle olduğu ortaya çıktı" dedi.

Genç yaşta kanserle mücadelesini sosyal medya içeriklerine dönüştüren Towle, Avrupa'daki tek başına seyahati sırasında İspanya'da yaptığı yürüyüşü, annesinin kemoterapinin yol açtığı saç dökülmesini hafifletmek için başına buz paketleri sardığı anları ve umutla şükran duygusu arasında geçen günlük yaşamını takipçileriyle paylaştı.

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"İNSANLAR BUNUN BİR TELEVİZYON PROGRAMI OLDUĞUNU SANIYOR"

Kanser hastası kimliğini yaşam tarzı içerikleriyle harmanlayan Towle, hastalığının gerçekliğini sorgulayan internet kullanıcılarıyla da karşı karşıya kaldı. Towle, 2025 yılında New York Times'a verdiği röportajda, "İnsanlar bunun bir televizyon programı olduğunu sanıyor ama ben kurgusal bir karakter değilim, gerçek bir insanım" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl paylaştığı bir TikTok videosunda takipçilerine, "Bir kutu dondurma alın, en sevdiğiniz filmi izleyin ve hayatın hem güzel hem de zor yanları olduğunu hatırlayın. Kötü şeylerin yaşanması, hayatın kötü olduğu anlamına gelmez" mesajını verdi.

"TOWLE İNSANLARIN CİDDİ HASTALIKLARLA YAŞAMAYA BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ"

Kolanjiyokarsinom Vakfı'ndan Melinda Bachini, Towle'un sosyal medya etkisinin insanların ciddi hastalıklarla yaşamaya bakışını değiştirdiğini belirterek, "Sydney, hayatını paylaşmanın başkalarına nasıl yardımcı olabileceğini çok iyi biliyordu. Genç yetişkinlerin kanserle mücadelesine dikkat çekmek, araştırma fonlarının önemini vurgulamak ve anı yaşamanın güzelliğini göstermek için bu gücünü kullandı" dedi.

Towle'un ölüm haberinin açıklanmasının ardından annesi ve erkek kardeşi Austin Towle'un TikTok paylaşımı binlerce taziye mesajıyla doldu.

* Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.