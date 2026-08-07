Dev final için İstanbul iddiası: El Clasico Türkiye'de oynanabilir!

İspanya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası (Supercopa de España) için Türkiye'deki futbolseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre; sezonun ilk kupasının sahibi olacak organizasyonun, 2027 yılının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanması bekleniyor. Haberde, turnuvanın bu kez Suudi Arabistan yerine Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞMELER

Bu turnuvada yarı finalde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Öte yandan organizasyonun gerçekleşmesi halinde Jose Mourinho ile Hansi Flick'i ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya getirme ihtimali bulunuyor.

Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ile Flick yönetimindeki Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşması bekleniyor.

İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı ülke ve şehirle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.