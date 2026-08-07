DİŞ FIRÇASI YOKTU AMA ELLERİ BOŞ DEĞİLDİ

Sabah uyandınız, dişlerinizi temizlemek istiyorsunuz ama banyoda sizi bekleyen ne bir diş fırçası ne de macun var. Orta Çağ'da yaşayan biri için bu son derece sıradan bir durumdu. Ancak bu, dişlerin hiç temizlenmediği anlamına gelmiyordu.

Dönemin kaynaklarına göre insanlar, keten bezlerle dişlerini ovalıyor ve çeşitli doğal malzemelerle ağız hijyenlerini sağlıyorlardı. Üstelik hazırladıkları tariflerde aşina olduğumuz malzemeler de vardı.

Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan adaçayı ve tuz karışımı en yaygın temizleyicilerden biriydi. Biberiye saplarından elde edilen toz kömür de dişleri parlatmak için kullanılıyordu. Biber, nane ve kaya tuzu ezilerek macun benzeri bir kıvam elde ediliyordu. Tarçın, muskat ve karanfil gibi dönemin değerli baharatları da çeşitli tariflerde kendine yer buluyordu.

Yani bugünkü anlamıyla diş macunları yoktu ama “dişlerimizi neyle temizleyelim?” sorusuna verecek oldukça pratik cevapları vardı.