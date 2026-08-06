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        Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulunda Terörsüz Türkiye hedefi, FETÖ ile mücadele, İran-ABD gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı, NATO, Suriye, Irak ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        MGK toplantısı sona erdi

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

        Beştepe'de gerçekleştirilen MGK toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

        Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 6 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye’nin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Kurulda terörle mücadele faaliyetleri, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri, FETÖ ile mücadelede gelinen aşama, NATO Zirvesi, İran ile ABD arasındaki çatışmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Irak’la ilişkiler ile Gazze’deki son durum sekiz başlık altında ele alındı.

        TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLDİ

        Toplantıda, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye’nin millî birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

        Kurula, terör örgütleriyle mücadelede yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sunuldu.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KAYDEDİLEN İLERLEME ELE ALINDI

        Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin görüşüldüğü toplantıda, yürütülen çalışmaların sonraki aşamaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Söz konusu çalışmaların Türkiye’nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının güvence altına alınması açısından tarihî bir aşama olduğu vurgulandı.

        FETÖ İLE MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK

        15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin 10’uncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirildi.

        Bildiride, örgütün bütün unsurlarıyla tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        NATO ZİRVESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

        Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin, ittifakın geleceği bakımından kritik bir eşik oluşturduğu belirtildi.

        Türkiye’nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma konusundaki yapıcı tutumunun devam edeceği teyit edildi.

        İRAN VE ABD’YE MÜZAKERE ÇAĞRISI

        İran ile ABD arasında yeniden yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergâhlarına yayılma ihtimalinin oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

        Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınmaları ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulunuldu.

        RUSYA VE UKRAYNA’YA GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

        Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere çevre bölgelerin de çatışma alanına dönüştürülmesiyle aşılamayacağı vurgulandı.

        Savaşan taraflar, bölgedeki gerilimi azaltmaya ve barışın sağlanması için somut adımlar atmaya davet edildi.

        SURİYE VE IRAK’LA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

        Türkiye’nin Suriye ve Irak’la geliştirdiği çok boyutlu iş birliğinin bölgenin güvenliği, huzuru ve refahı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

        Türkiye’nin bölgesel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalara en üst düzeyde katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

        GAZZE İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

        Gazze Barış Planı kapsamında kaydedilen ilerlemelere rağmen İsrail yönetiminin ateşkes ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.

        İsrail’in Filistin topraklarında yerleşimci şiddetini artırdığı ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekânlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını devam ettirdiği belirtilerek, uluslararası toplumun bu gelişmeler karşısında açık ve tavizsiz bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.

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