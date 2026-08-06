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        Feci iddia! Küçük Yusuf hayatını kaybetti, anne yoğun bakımda!

        Böcek ilacı facialarına kahreden bir olay daha eklendi. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Yine böcek ilacı! Küçük Yusuf hayatını kaybetti, anne yoğun bakımda!

        Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı (9) hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavi görüyor.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı’yı baygın halde buldu.

        Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yusuf, hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.

        YÜREKLERİ SIZLATAN AYRINTI

        İHA'nın haberine göre de hayatını kaybeden Yusuf Talha Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale'de, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.

        Yusuf Talha Çanlı, 22 Ekim 2017'de yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 23 Ekim Pazartesi günü saat 15.05'te Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile hastanenin ilk dünyaya gelen bebeği olarak gözlerini açmıştı.

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