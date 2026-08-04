'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren 'çerçeve yasa'nın adı belli oldu.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" oldu.

TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Diğer yandan AK Parti muhalefet partileriyle görüşecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler muhalefet partisi temsilcileriyle görüşecek. Güler, muhalefet partileri temsilcileri ile terörsüz Türkiye kapsamında çalışılan çerçeve yasa ile ilgili olarak muhalefet partileri temsilcileri ile görüşecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM’de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.

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İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihî bir adımdır.

Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."

ÇERÇEVE YASA TRAFİĞİ

Bugün saat 14.30’da da AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Partisi Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti heyeti, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars milletvekili İnan Akgün Alp ile de görüştü.

AK Parti Grubu'nun Yeni Parti Grubu ile görüşmesi de başladı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti heyetini karşıladı.

GÜLER, MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa teklifi ile ilgili AK Parti milletvekillerini yarın saat 10.00'da kapalı grup toplantısında bilgilendirecek.