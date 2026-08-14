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        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!

        Tekirdağ'da panik anları yaşandı. Çorlu'da yaşanan olayda, otluk alanda çıkan yangın bir binanın garajına sıçradı. Binada oturanlar evi tahliye ederken, bir genç kız kardeşini kucağına alıp dışarı çıkarak uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir binanın garajına sıçradı. Binada oturanlar evi tahliye ederken, bir genç kız kardeşini kucağına alıp dışarı çıkarak uzaklaştı.

        DHA'nın haberine göre Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak’ta otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, sokak üzerinde 3 katlı binanın garajını da sardı. Bina sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

        Bazı vatandaşlar küreklerle alevlerin üzerine toprak atarken, bazıları ise hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

        Bu sırada panik yaşayan bina sakinleri, gözyaşları içinde dumanların kapladığı evlerini terk etti. Genç bir kız, kardeşini kucağına alıp evden çıkarak uzaklaştı.

        Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangında garaj kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephe kaplaması zarar gördü.

        Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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