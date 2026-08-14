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        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurdun güney ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da da, cumartesi ve pazar günü kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ve sıcaklıkların ise 29-30 derece civarında seyredeceği aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yarın özellikle yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi.

        Yağışların Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını bildiren Özdemirci, pazar günü de İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile doğu kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak beklendiğini aktardı.

        Özdemirci, "Yağışların ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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        Pazartesi günü de yurdun güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağış görüleceğini dile getiren Özdemirci, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış beklendiğini ifade etti.

        Sivas ve Kayseri çevrelerinde de yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını kaydetti.

        Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde sıcaklıkların azalacağını ve yer yer mevsim normalleri civarına gerileyeceğini bildirdi.

        Hafta sonu batı bölgelerinde kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını bildiren Özdemirci, "Marmara Bölgesi genelinde, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Vatandaşlarımızı ve ilgilileri kuvvetli rüzgara karşı da uyaralım." dedi.

        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini vurgulayan Özdemirci, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, cumartesi ve pazar günü kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, sıcaklıkların ise 29-30 derece civarında seyredeceğini aktardı.

        Özdemirci, İzmir'de de yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade ederek, hafta sonu yer yer kuvvetli rüzgar görüleceğini, sıcaklıkların ise 34-35 derece civarında olacağını bildirdi.

        Ankara'da cumartesi ve pazar günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyredeceğini belirten Özdemirci, başkentte pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak beklendiğini, sıcaklığın 30 derece civarında olacağını kaydetti.

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