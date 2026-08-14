VLAHOVIC'TEN TÜRKÇE MESAJ!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Avrupa’nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic’i Beşiktaş’a kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları, gider alır gelirim’ sözümüzü bir kez daha yerine getirdik
🎙️ Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı:
💬 “Avrupa’nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic’i Beşiktaş’a kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları, gider alır gelirim’ sözümüzü bir kez daha yerine getirdik” pic.twitter.com/jIZl2fan9g
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