VLAHOVIC'TEN TÜRKÇE MESAJ!

19:20 14/08/2026

"SÖZÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA YERİNE GETİRDİK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Avrupa’nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic’i Beşiktaş’a kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları, gider alır gelirim’ sözümüzü bir kez daha yerine getirdik