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        Haberler Magazin Toygar Işıklı, Grammy jürisinde yer alacak

        Toygar Işıklı, Grammy jürisinde yer alacak

        Türk televizyonlarına damga vuran dizilerin müziklerine imzasını atan Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy'nin oy kullanacak jüri üyeleri arasına seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Grammy jürisinde yer alacak

        'Aşk-ı Memnu', 'Ezel', 'Kuzey Güney', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi birçok dizinin müziklerinin bestecisi Toygar Işıklı, Grammy Ödülleri'nin 'Oy Veren Üye' (Voting Member) kadrosuna dahil edildi.

        Dünyaca ünlü müzisyenlerin, yapımcıların ve müzik profesyonellerinin yer aldığı Recording Academy üyeliğine kabul edilen Toygar Işıklı, Grammy Ödülleri’nin oylama jürisinde görev alacak.

        "BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıklı, yaşadığı gururu şu sözlerle paylaştı: Müzik kariyerimdeki bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Artık Recording Academy / GRAMMYs Voting Member olarak bu büyük ailenin bir parçasıyım. Yıllardır durmaksızın çalışarak, sadece müziğime odaklanarak inşa ettiğim kariyer yolculuğumda böyle bir takdirle karşılaşmak ve bu noktaya ulaşmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu prestijli uluslararası platformda ülkemizi, tınılarımı ve müziğimi temsil edecek olmak çok anlamlı. Grammy Ödülleri'nin karar süreçlerine katkıda bulunmak ve sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu ilham verici toplulukla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Katkı sunan, inanan ve bu yolda yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler.

        "BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

        Gelişmenin ardından Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: MESAM İstişare Kurulu Üyemiz, değerli besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, dünyanın en prestijli müzik organizasyonlarından Grammy Ödüllerini düzenleyen Recording Academy tarafından 'Oy Veren Üye (Voting Member)' olarak seçildi. Bu önemli başarı, yalnızca değerli üyemiz için değil, ülkemiz müzik sektörünün uluslararası alandaki temsil gücü adına da büyük bir gurur kaynağıdır. Toygar Işıklı’yı yürekten kutluyor, dünya müziğine ve ülkemizin kültürel birikimine katkılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

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        #Toygar Işıklı
        #grammy ödülleri
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