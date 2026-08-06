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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Salah'ın maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Salah'ın maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Muhammed Salah'ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı yıldıza 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza parası olmak üzere sezon başına 17 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Trabzonspor ayrıca, Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden tecrübeli futbolcuya %20 pay ve brüt maaştan da %5 menajerlik ücreti ödeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Salah'ın maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin mali detaylarını açıkladı.

        Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Mısırlı yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 34 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

        İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:

        "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur."

        İLK ZİYARET ARAKLI İLÇESİ MARZUBA MAHALLESİNE

        Öte yandan Muhammed Salah dün akşam geldiği şehirde ayağının tozuyla ilk gezisini bugün Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine yaptı. Salah burada bordo mavili kulübün reklam filmi çekimlerine katıldı. Trabzon ve Araklı'nın yeşil doğasına hayran kaldığını dile getiren dünya yıldızının rahat tavırları ve Trabzon'a kısa sürede uyum sağlamış hali dikkat çekti. Mahalledeki çocuklar Mısırlı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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