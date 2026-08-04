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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı

        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulması beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da imzaladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.

        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.

        Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

        MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza.." ifadeleri yer aldı.

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