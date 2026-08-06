Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.806,99 %0,06
        DOLAR 47,7043 %0,14
        EURO 55,2529 %0,57
        GRAM ALTIN 6.669,24 %2,72
        FAİZ 41,17 %-0,87
        GÜMÜŞ GRAM 98,39 %4,43
        BITCOIN 65.148,00 %1,17
        GBP/TRY 64,4834 %0,46
        EUR/USD 1,1574 %0,43
        BRENT 81,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 10.904,21 %2,72
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TMO 2026- 2027 fındık alım fiyatlarını açıkladı

        TMO 2026- 2027 fındık alım fiyatlarını açıkladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı

        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı

        Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre güncellendi.

        YÜKSEK RANDIMANA İLAVE FİYAT

        Belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için) ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5,10 lira, Levant kalite için ise 5,00 lira ilave fiyat verilecek.

        TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

        REKLAM

        ALIMLAR 24 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

        Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak. Alımlar, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek. Üreticiler, 17 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri, "randevu.tmo.gov.tr" internet adresi veya E-Devlet üzerinden randevularını alabilecek.

        Bakanlık açıklamasında ayrıca, üreticilerin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni hasat sezonunun ve alım fiyatlarının üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        TMO'NUN FINDIK ALIM FİYATLARI:

        Üretim Yılı Giresun Kalite Fiyatı (TL/Kg) Levant Kalite Fiyatı (TL/Kg)
        2021 27,00 TL 26,50 TL
        2022 53,00 TL 52,00 TL
        2023 84,00 TL 82,50 TL
        2024 132,00 TL 130,00 TL
        2025 200,00 TL 195,00 TL
        2026 255,00 TL 250,00 TL
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"