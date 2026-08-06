Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 14.00'te Beştepe'de görüşecek.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:28 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.00'te başlaması bekleniyor.
Görüşmede, dün Meclis'e gönderilen Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" yasa teklifinin ele alınması bekleniyor.
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