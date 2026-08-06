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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 14.00'te Beştepe'de görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

        Görüşmede, dün Meclis'e gönderilen Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" yasa teklifinin ele alınması bekleniyor.

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