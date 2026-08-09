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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak yaralandı

        Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak yaralandı

        Fatih'te polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!

        Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı.

        Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.

        Kaçan saldırgan ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA ve DHA'ya aittir.

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