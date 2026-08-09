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        Haberler Spor Futbol Transfer PSG'den Real Madrid'e Arda Güler için çılgın teklif!

        PSG'den Real Madrid'e Arda Güler için çılgın teklif!

        Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncu Arda Güler için çılgın bir teklif yaptı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe de, önemli bir geliri kasasına koyacak. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldız için teklif yaptığı kaydedildi.

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        115 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

        İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Fransız ekibi Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

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        Bu teklifin İspanyol devini satmaya zorlayacak bir teklif olmadığı ve PSG'nin daha yüksek bir bonservis bedeli önerebileceği haberin detaylarında yer aldı.

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        Arda Güler'in PSG'ye transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de önemli bir geliri kasasına koyacak.

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        Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

        "Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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        F.BAHÇE'YE 23 MİLYON EURO

        Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kasasına 23 milyon Euro girecek. Bu tutar, ödenen bonservise göre artacak veya azalacak.

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        Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol - 14 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 255 dakika sahada kaldı.

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        Madrid temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro...

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