Ultraslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Ultraslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) hakkında gözaltı kararı verildi. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberi..
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:27 Güncelleme:
Sebahattin Şirin'in spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI
Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramada cephanelik çıktı.
1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 mm çapında fişekler, 4 tane balistik çelik yelek, evin farklı yerinde çok sayıda euro ve pound cinsinden döviz para ele geçirildi.
Evden çıkan bir kasanın ise incelenmek üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi.
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