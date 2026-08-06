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        Haberler Ekonomi Emlak Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2027 yılında emlak vergisinde esas alınacak inşaat maliyet bedelleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2027 yılında emlak vergisinde esas alınacak inşaat maliyet bedelleri

        2027 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 07:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2027 emlak vergisi için yeni değerler açıklandı

        2027 yılında emlak vergisinin hesaplanmasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Resmî Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi.

        Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlandı.

        1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen yeni metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisine esas bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak.

        Vergi değerinin belirlenmesinde, yapıların metrekare normal inşaat maliyetlerine arsa veya arsa payı değeri de eklenerek hesaplama yapılacak.

        YAPI TÜRÜ VE KULLANIM AMACINA GÖRE BELİRLENDİ

        Tebliğ ekinde yayımlanan cetvelde, metrekare normal inşaat maliyetleri; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş binalar için ayrı ayrı düzenlendi. Her yapı türü kendi içinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf özelliklerine göre farklı maliyet bedellerine tabi tutuldu.

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        Cetvelde ayrıca yapıların kullanım amaçlarına göre de ayrı maliyetler belirlendi. Buna göre;

        • Meskenler,

        • Fabrika ve imalathane binaları,

        • Oteller,

        • Sinema ve tiyatro binaları,

        • Banka ve sigorta binaları,

        • İdare binaları,

        • Deniz istasyonu binaları,

        • Yeraltı garajları,

        • Müstakil garajlar,

        • Yurtlar,

        • Okul binaları,

        • Yüzme havuzları,

        • Banyo ve hamamlar,

        • Pazar ve fuar yerlerindeki yapılar,

        • Kurutma tesisleri,

        • Silolar,

        • Transformatör binaları,

        • Diğer ticarethane ve işyerleri,

        • Mesken binaları,

        • Özellik arz eden binalar

        için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ayrı ayrı gösterildi.

        VERGİ HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK

        Tebliğde yer alan metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak.

        Bina vergi değeri, söz konusu maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birlikte değerlendirilmesiyle belirlenecek.

        Tebliğin ekinde 2027 yılı için yapı türü ve bina sınıflarına göre uygulanacak ayrıntılı maliyet cetveli şöyle:

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