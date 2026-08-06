2027 yılında emlak vergisinin hesaplanmasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Resmî Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi.

Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlandı.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen yeni metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisine esas bina vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak.

Vergi değerinin belirlenmesinde, yapıların metrekare normal inşaat maliyetlerine arsa veya arsa payı değeri de eklenerek hesaplama yapılacak.

YAPI TÜRÜ VE KULLANIM AMACINA GÖRE BELİRLENDİ

Tebliğ ekinde yayımlanan cetvelde, metrekare normal inşaat maliyetleri; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş binalar için ayrı ayrı düzenlendi. Her yapı türü kendi içinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf özelliklerine göre farklı maliyet bedellerine tabi tutuldu.

REKLAM

Cetvelde ayrıca yapıların kullanım amaçlarına göre de ayrı maliyetler belirlendi. Buna göre;

• Meskenler,

• Fabrika ve imalathane binaları,

• Oteller,

• Sinema ve tiyatro binaları,

• Banka ve sigorta binaları,

• İdare binaları,

• Deniz istasyonu binaları,

• Yeraltı garajları,

• Müstakil garajlar,

• Yurtlar,

• Okul binaları,

• Yüzme havuzları,

• Banyo ve hamamlar,

• Pazar ve fuar yerlerindeki yapılar,

• Kurutma tesisleri,

• Silolar,

• Transformatör binaları,

• Diğer ticarethane ve işyerleri,

• Mesken binaları,

• Özellik arz eden binalar

için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ayrı ayrı gösterildi.

VERGİ HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK

Tebliğde yer alan metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılı emlak vergisi matrahının hesaplanmasında esas alınacak.

Bina vergi değeri, söz konusu maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birlikte değerlendirilmesiyle belirlenecek.

Tebliğin ekinde 2027 yılı için yapı türü ve bina sınıflarına göre uygulanacak ayrıntılı maliyet cetveli şöyle: