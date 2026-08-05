ABD'de kritik eyalette ön seçimin galibi İsrail karşıtı Demokrat Dr. Abdul El-Sayed

2024 yılındaki ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı Michigan eyaletinde, Demokrat Parti içindeki senato adaylığı ön seçimini partinin İsrail karşıtı ilerici kanadından Arap kökenli Amerikalı Dr. Abdul El-Sayed kazandı.

Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimlerin de içinde bulunduğu Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, Abdul El-Sayed'in Michigan'daki ABD Senatosu ön seçimini kazanmasıyla önemli bir zafer elde etti.

Demokrat Haley Stevens'a karşı yürüttüğü kampanya döneminde sağlık hizmetleri, ekonomi ve İsrail'e koşulsuz askeri yardımın sona erdirilmesine odaklanan El-Sayed, Trump'ın 2024'te kazandığı bir eyalette eyalet çapında ön seçimi kazanan ilk ilerici Demokrat oldu.

1 puan fark attı, adaylığı kaptı

Partinin yönünün belirleyici bir sınavı olarak nitelendirilen bugünkü oylamada El-Sayed, rakibi Stevens'a 1 puan fark atarak oyların yüzde 48,5'ini aldı.

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Stevens, İsrail yanlısı sponsorlar tarafından yapılan on milyonlarca dolarlık harcamadan faydalandı ve destekçileri, kasım ayındaki seçimde Cumhuriyetçi Mike Rogers ile karşı karşıya geleceği için daha seçilebilir aday olduğunu savundu.

Analistler, El-Sayed'in lehine olan önemli bir faktörün, Michigan'ın ülkenin en büyük Arap Amerikalı topluluklarından bazılarına ev sahipliği yapması ve burada İsrail karşıtlığının derinlere kök salmış olması olduğunu belirtiyor.

Bu sonuç, partinin 2024 Başkanlık Seçimlerinde Trump'a karşı aldığı ezici yenilgiden sonra seçmenlerle yeniden bağlantı kurmak için bir mesaj arayan 2028 Başkanlık Seçimi adayları tarafından yakından mercek altına alınacak.

El-Sayed'in zaferi, Demokrat saflarında ekonomik vaatlerin, kurulu düzene karşı kampanya yürütmenin ve İsrail'e karşı daha sert bir yaklaşımın başarıya giden yollar olduklarını ortaya koymuş olabilir. Yeni bir söylem oluşturarak başkanlığı almak isteyen Demokratlar, tüm ön seçim sürecinin bir analizi sonucu adaylık sürecinde yeni bir tavır belirleyecek.