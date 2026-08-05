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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Salah: Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!

        Muhammed Salah: Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!

        Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah, Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Mısırlı yıldız, taraftarın kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 22:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"

        Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bugün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldi.

        Mısırlı yıldızın şehre gelişinde karşılamak üzere binlerce taraftar Trabzon Havalimanı'na akın ederken, bordo-mavili taraftarlar kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

        Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah, havalimanı VIP salonu bölümünden taraftarların bulunduğu bölüme giderek onlarla buluştu. Ardından Muhammet Salah, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

        "BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM MI, HATIRLAMIYORUM!"

        Gördüğü ilgi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mısırlı oyuncu, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım" dedi.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise taraftarlara teşekkür ederek "Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi" ifadelerini kullandı.

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