Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:34 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Aslıhan Malbora ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Rol aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknelerinde enerji depoluyor.
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Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ikili, denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
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Ulusoy, bir ara teknenin ön kısmında balık tuttu.
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Ünlü oyuncu, daha sonra sevgilisi ile birlikte ringoya binerek su sporu yaptı.
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Aşıklar, gün boyunca eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşadı.