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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde

        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde

        Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Aslıhan Malbora ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Rol aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknelerinde enerji depoluyor.

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        Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ikili, denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        Ulusoy, bir ara teknenin ön kısmında balık tuttu.

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        Ünlü oyuncu, daha sonra sevgilisi ile birlikte ringoya binerek su sporu yaptı.

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        Aşıklar, gün boyunca eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

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        Çift, ardından Ege'nin serin sularında yüzdü.

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        Ulusoy ve Malbora'ya bazı arkadaşları da eşlik etti. İkili, ilerleyen dakikalarda teknelerine geçerek, güneşlendi.

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        Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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