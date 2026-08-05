Bahçelievler’de çöken dört katlı binada ekipler tedbir amaçlı arama başlattı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde daha önce tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenilen dört katlı bina çöktü.

Olay, Kocasinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tahliye edilen bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bölgeye girişler kontrol altına alındı.

EKİPLER BİNADA ARAMA YAPIYOR

İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada kimsenin bulunmadığını kesinleştirmek amacıyla enkazda tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler’de çöken 6 katlı binayla ilgili yapılan açıklamada, "Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi. İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önceden tahliye edilen binada oluşan çatlakların görüldü.