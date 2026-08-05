Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler’de çöken dört katlı binada ekipler tedbir amaçlı arama başlattı

        Bahçelievler’de çöken dört katlı binada ekipler tedbir amaçlı arama başlattı

        İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edildiği belirtilen dört katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Ekipler, binada kimsenin bulunmadığını kesinleştirmek için çalışma başlattı. İstanbul Valiliği'nden Bahçelievler'de çöken 6 katlı binayla ilgili yapılan açıklamada, "Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 21:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahliye edilen bina çöktü

        İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde daha önce tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenilen dört katlı bina çöktü.

        Olay, Kocasinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tahliye edilen bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bölgeye girişler kontrol altına alındı.

        EKİPLER BİNADA ARAMA YAPIYOR

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada kimsenin bulunmadığını kesinleştirmek amacıyla enkazda tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden Bahçelievler’de çöken 6 katlı binayla ilgili yapılan açıklamada, "Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi. İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önceden tahliye edilen binada oluşan çatlakların görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derin Mermerci'den zikir eleştirilerine yanıt: Çocuklarım da zikir çekiyor

        Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zikir çektiği açıklamasıyla gündem olan Derin Mermerci, gelen eleştirilere yanıt verdi. Zikir çekmenin kendisi için bir huzur kaynağı olduğunu belirten Mermerci, çocuklarının da zikir çektiğini söyledi  

        #Bahçelievler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahliye edilen bina çöktü
        Tahliye edilen bina çöktü
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil