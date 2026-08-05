Altının ons fiyatı, çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği 4.200 dolar seviyesini test etti. Ancak bu seviyede henüz kalıcı bir şekilde tutunamadı.

Son gelen çekilmeye rağmen ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 2.8'i aştı.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, 4.200 dolar seviyesinin kısa vadede güçlü bir teknik direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor. Gün içinde bu seviyenin test edilmesine rağmen kalıcı bir kırılmanın gerçekleşmemesi, yatırımcıların yükselişi kâr satışlarıyla değerlendirdiğini gösterdi.

Uzmanlara göre 4.200 dolar seviyesinin kalıcı şekilde aşılması halinde 4.300 dolar ve üzerindeki seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık bu direncin aşılamaması halinde fiyatlarda kısa vadeli dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.

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Piyasalarda son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla yumuşayabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda yakından izleniyor.

Bununla birlikte analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve olası yeni gelişmelerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

DEUTSCHE BANK: DÜZELTME BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Deutsche Bank da yayımladığı son analizde altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde sona erdiği görüşünü yineledi.

Banka, Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş trendinin devam ettiğini, son geri çekilmenin ise önceki düzeltmelere kıyasla sınırlı kaldığını değerlendirdi. Analizde resmi sektör ve özellikle merkez bankalarının devam eden altın alımlarının fiyatlar için önemli destek unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

4.600 DOLAR TAHMİNİ KORUNDU

Deutsche Bank, ons altın için 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin 4.600 dolar hedefini korurken, yıl sonu itibarıyla adil değerin yaklaşık 4.700 dolar seviyesinde oluşabileceğini öngördü.

Bankaya göre küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi, jeopolitik belirsizlikler ve faiz görünümü altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini desteklemeyi sürdürüyor.

Uzmanlar ise kısa vadede gözlerin yeniden 4.200 dolar seviyesinde olacağını belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni rekor denemelerinin gündeme gelebileceğini, aksi halde kâr satışlarının bir süre daha etkili olabileceğini ifade ediyor.