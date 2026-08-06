Kiminle evleneceğinizi merak ediyorsanız aynaya bakın! Milyonlarca çift incelendi: Meğer aşk sandığımız kadar tesadüfi değilmiş!

KENDİMİZE BENZEYEN KİŞİLERE AŞIK OLMAK SANDIĞIMIZDAN DAHA YAYGIN

Bilim dünyasında bu eğilim “homogami” ya da “assortative mating” olarak adlandırılıyor. En basit haliyle, romantik partnerlerin çeşitli özellikler bakımından birbirine benzeme eğilimini ifade ediyor. Uzmanlara göre bu durum, dünyada en yaygın eşleşme biçimlerinden biri. Üstelik belirli bir ülkeye ya da kültüre özgü değil.

Çiftlerdeki benzerlik üzerine yapılan araştırmaların geçmişi de oldukça eski. 1903 tarihli bir çalışma, eşlerin boy, kol açıklığı ve ön kol uzunluğu gibi fiziksel özelliklerde birbirine benzeme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu.

Sonraki araştırmalar benzerliğin çok daha geniş bir alana uzanabildiğini gösterdi. Zeka, siyasi eğilim, risk alma davranışı ve inanç gibi özelliklerin yanı sıra vücut yapısı ve tansiyon gibi fiziksel özelliklerde de çiftler arasında benzerlikler bulundu.

Daha yakın tarihli genetik araştırmalar ise boy, vücut kitle indeksi ve eğitim süresi gibi özelliklerle bağlantılı genetik göstergelerde dahi çiftler arasında benzerlikler olabileceğine işaret ediyor. Peki bütün bunlar nasıl oluyor?