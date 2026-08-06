Meksikalı TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü!

Meksika'nın popüler sosyal medya fenomenlerinden Cesar Gastelum, kartel şiddetinin yaygınlaştığı Sinaloa eyaletinde bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıda öldürüldü.

Yaklaşık 600 bin TikTok takipçisi bulunan ve komedi videolarıyla tanınan Cesar Gastelum, Culiacan kentindeki bir restoranının önünde iki arkadaşıyla birlikte yayın yapıyordu. Üçü de yemek dağıtım kuryelerinin parlak turuncu montlarını ve sırt çantalarını giymişti.

Bu sırada sürücüsü ve arkasında bir yolcunun bulunduğu motosiklet yanlarına yaklaştı. Sürücü silahını çıkararak Gastelum'a çok yakın mesafeden ateş etti.

Sinaloa'dan bir güvenlik yetkilisi, Reuters'a Gastelum'un öldüğünü doğrularken, geniş çaplı bir güvenlik operasyonunun başlatıldığını söyledi.

Cinayet, Sinaloa Karteli içindeki grupların kentin kontrolü için mücadele ettiği Culiacan'da yaşanan kanlı olayların son örneği oldu.

Meksika Güvenlik Kabinesi, X hesabından yaptığı açıklamada, Gastelum'un bazı paylaşımlarının "suç örgütünün bir grubuna atıfta bulunduğunu" belirterek bunların incelendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, saldırganların kimliğinin tespit edilerek yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delillerin analiz edildiği ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da yaptığı açıklamada, yetkililerin cinayeti soruşturduğunu ve saldırganın kimliğini belirlemek için çalıştığını söyledi.

Sheinbaum, basın toplantısında, "Fiili faillerin ve varsa azmettiricilerin yakalanması, ayrıca bu trajik cinayetin nedeninin ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Yerel medyaya göre, Sinaloa Karteli'ndeki iki grubun Eylül 2024'te çatışmaya başlamasından bu yana Culiacan'da en az 12 sosyal medya fenomeni öldürüldü.

Sosyal medya fenomenleri Jalisco eyaletinde de hedef alındı. 23 yaşındaki Valeria Marquez, geçen yıl TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada bir güzellik salonunda silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Marquez'in TikTok'ta binlerce takipçisi bulunuyordu.