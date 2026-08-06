MASAK raporunda yer alan iddialara göre, bir şirketin yasa dışı bahis sitelerine entegre çalıştığı ve olağan dışı para trafiği tespit edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şirketin sahte diplomayla kurulduğu iddiası da incelemeye alındı. Dosyada, yasa dışı bahis gelirlerinin nasıl aklandığına ... Daha Fazla Göster

MASAK raporunda yer alan iddialara göre, bir şirketin yasa dışı bahis sitelerine entegre çalıştığı ve olağan dışı para trafiği tespit edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şirketin sahte diplomayla kurulduğu iddiası da incelemeye alındı. Dosyada, yasa dışı bahis gelirlerinin nasıl aklandığına ilişkin çok yönlü araştırma yürütülüyor. Ayrıca Almanya'ya gönderildiği belirtilen 2 milyon avroluk para transferinin gerekçesi de soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Daha Az Göster