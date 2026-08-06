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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki grup arasında çıkan tartışmada 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

        İki grup arasında çıkan tartışmada 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet D. (15), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kalbi duran Mehmet D., hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülürken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 06:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Kız meselesi' kanlı bitti

        İzmir'deki olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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