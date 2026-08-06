Muhammed Salah, sıfırdan zirveye ulaştı

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın adı yaz başında Fenerbahçe ile anıldı ama kısa bir süre sonra söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Birkaç hafta önce ise Beşiktaş transfer görüşmelerine başladı başlamasına ama futbolcuyla anlaşma sağlanırken, menajerinin yüksek miktarda komisyon talep etmesi üzerine transfer gerçekleşemedi.

Trabzonspor ile çok kısa bir süre içinde her konuda anlaşan Muhammed Salah, resmi sözleşmeyi imzalamak için dün İstanbul'a geldikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gitti.

34 yaşındaki Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması spor kamuoyu tarafından büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. İngiltere'nin Liverpool takımından transfer olan Salah'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte o meşhur tartışma da başladı; "Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolcu kimdir?"

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Başarı kriterleri belli kalıplar halinde genel geçer olsa da bazı istisnalarda değişkenlik gösterebiliyor. Benim başarı kriterim ise milli takımlarda kazanılan kupa büyüklüklerinden başlıyor. Bu bağlamda aşağıdaki listede göreceğiniz 11 futbolcunun Türkiye'ye gelmeden önceki başarılarına göre sıralama; FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, Kıtalararası Kupa ve Lig Şampiyonluğu üzerinden derledim. Buna göre 10 futbolcunun Türkiye'ye gelmeden önceki en büyük başarılarını göz önünde bulunduracak olursak sıralama; Roberto Carlos'tan başlayıp Robin Van Persie ile tamamlanıyor.

TÜRKİYE'YE GELEN EN KARİYERLİ FUTBOLCULAR • ROBERTO CARLOS (Brezilya / Fenerbahçe) • JUAN MATA (İspanya / Galatasaray) • MESUT ÖZİL (Almanya / Fenerbahçe - Başakşehir) • PEPE (Portekiz / Beşiktaş) • SAMUEL ETO'O (Kamerun / Antalyaspor - Konyaspor) • NICOLAS ANELKA (Fransa / Fenerbahçe) • RICARDO QUARESMA (Portekiz / Beşiktaş - Kasımpaşa) • WESLEY SNEIJDER (Hollanda / Galatasaray) • DIDIER DROGBA (Fildişi Sahili / Galatasaray) • ROBIN VAN PERSIE (Hollanda / Fenerbahçe)

Futbol dünyasında bazı kariyerler sadece kazanılan kupalarla değil, o zirveye tırmanırken aşılan engellerin büyüklüğüyle de ölçülüyor. Muhammed Salah'ın öyküsü de tam olarak böyle bir azim, adaptasyon ve kararlılık merkezine oturuyor. Mısır'ın Nagrig köyünde doğup büyüyen Salah'ın çocukluğu ve futbol kariyerinin başlangıcı büyük maddi zorluklarla geçti. Ailesi, futbol ekipmanları bile alırken büyük zorluk yaşadı. Kulübü El Mokawloon'da antrenman yapabilmek için her gün okul çıkışı 4-5 kez otobüs değiştirerek saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalıyordu.

Muhammed Salah, soldan üst kısımda soldan ikinci sırada görülüyor.

Ailesinin futbol ekipmanlarını alırken maddi sıkıntı yaşadığı Muhammed Salah'ın, yılda milyonlarca dolar kazanan ünlü bir futbolcu olmasında şüphesiz hedeflerine ulaşmak için azimle çalışması bulunuyor. Salah, Mısır'ın sokaklarından Avrupa'nın dev stadyumlarına uzanan yolculuğuyla, modern futbolun en büyüleyici başarı öykülerinden birine imza attı.

Muhammed Salah, Mısır takımı El Mokawloon'un yönetici, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla görülüyor.

Her büyük hikâye gibi Muhammed Salah'ınki de konfor alanından çıkışla başladı. Mısır'da her şeyi bildiği, tanıdığı bir düzenden İsviçre'nin soğuk ve yabancı atmosferine adım attığında henüz çok gençti. Yabancı lisanı yoktu, yerel kültüre yabancıydı ve en temel ihtiyaçlarını bile ifade etmekte zorlanıyordu. Ancak yaşadığı bu büyük kültür şoku onu pes ettirmek yerine daha da azimli kıldı; "Tamam, bu durumla başa çıkmalısın yoksa işler daha zorlaşacak" diyerek motivasyonunu sağladı.

"Futbola henüz 7-8 yaşında bir çocukken âşık olmuştum. Şampiyonlar Ligi'ni izliyordum ve sokakta arkadaşlarımla oynarken Brezilyalı Ronaldo, Zidane ve Totti gibi oynamaya çalışıyordum. Bu sihirli oyuncuları çok beğeniyordum."

İsviçre ekibi Basel, Muhammed Salah'ın kariyerindeki ilk kırılma noktası oldu. Salah, o günleri değerlendirirken Basel'in hayatındaki yerini net bir şekilde şöyle özetledi; "Eğer Basel olmasaydı böyle bir futbolcu olamazdım. Bundan yüzde 100 eminim."

Avrupa sahnesinde parladıktan sonra Premier Lig devlerinden Chelsea'ye transfer olan Mısırlı yıldız için Londra dönemi kolay geçmedi. Ancak o, yaşadığı zorlukları birer öğrenme fırsatına çevirmeyi bildi. Chelsea günlerinde profesyonelliğin inceliklerini öğrenirken, Liverpool'un hayalini kuruyordu.

"Günümün tamamı okul, ardından yolculuk, antrenman, geri dönüş, yemek ve uyumak ile geçiyordu. Çok zor günlerdi benim için. Ama çok gençtim ve futbolcu olmak istiyordum. Büyük bir isim olmak istiyordum. Özel birisi olmak istiyordum."

Aslına bakılırsa Chelsea'ye transfer olurken de Liverpool'un radarındaydı. Chelsea formasıyla Anfield'a rakip olarak çıktığı ilk maçta taraftarların yarattığı atmosferden büyülenen Muhammed Salah, o gün kendi kendine söz verdi; "Bir gün buraya geleceğim ve burada oynayacağım." Öyle ki Play Station'da oynarken bile Steven Gerrard'lı, Michael Owen'lı Liverpool'u seçen Salah için bu hayal, kaçınılmaz bir hedef haline geldi.

"Ülkem dışında başka bir yere gitmek çok zor oldu. Özellikle bu kadar gençken. Mısır'da büyüdüm, Mısır hakkında her şeyi biliyordum ama İsviçre hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. İngilizcem de yoktu. Ne yemek söyleyeceğimi bile bilmiyordum."

Liverpool hayaline giden yolda Roma dönemi, Muhammed Salah'ın hem karakterinin hem de oyun disiplininin olgunlaştığı bir süreç oldu. Roma'da, teknik direktör Luciano Spalletti'nin rehberliği Salah'ın kariyerinin seyrini değiştirdi. Spalletti'nin zekâsı ve yönlendirmeleri sayesinde sadece hücumda etkili bir kanat oyuncusu değil, aynı zamanda savunma yapmayı bilen modern bir futbolcuya dönüştü.

Ve hayalini nihayet gerçekleştirdi... İngiltere'ye, aklından hiç çıkmayan, rüyalarını süsleyen kulübe kavuştu. Liverpool formasıyla sahaya çıktığı ilk andan itibaren Premier Lig'in elit futbolcularından biri olan Muhammed Salah, kısa sürede sadece bir futbolcu değil, Liverpool'un yaşayan efsanesi haline geldi. Anfield tribünlerinin onun adına özel şarkılar bestelemesi, bu bağın en somut kanıtıydı. Salah, bu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi; "Taraftarlar ismimi şarkılarda kullandığında çok mutlu oluyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum. Benim için şarkı söylemeleri... Bunun anlamı çok büyük."

Sahalardaki hızı, akıl almaz çalımları ve golleriyle defansların korkulu rüyası olan Muhammed Salah, saha dışında ise oldukça mütevazı ve sakin bir hayat sürmesiyle tanınıyor. Futbolun getirdiği şöhreti hayatının merkezine almayan Salah, zamanının büyük kısmını ailesiyle evde geçiriyor.

Mısır A Milli Futbol Takımı'nda 119 maçta attığı 66 golle, Hossam Hassan'ın 68 gollük rekoruna yaklaşan Muhammed Salah, kulüp takımlarında ise 334 gol atma başarısı gösterdi.