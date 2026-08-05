Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli birliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kapsamlı istişarelerin ardından TBMM’ye sunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, teklifin milletin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla Gazi Meclisin takdirine sunulduğunu bildirdi.

“HUZUR ORTAMI GÜÇLENECEK”

Düzenlemenin Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı amaçladığını belirten Erdoğan, teklifin millî birlik ve beraberliği pekiştirmeyi, Türkiye’de ve bölgede huzur ortamını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

BAHÇELİ VE SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin hazırlanmasına ve yürütülen çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, başta Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti grupları ile milletvekillerine teşekkürlerini iletti.