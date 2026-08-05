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        Fenerbahçe Sturm Graz: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek play-off'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Fenerbahçe, Sturm Graz ile rövanş maçına 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        F.Bahçe tur kapısını araladı!

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

        TALISCA'DAN GOLLERE DEVAM!

        Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı rakibine karşı müthiş başladığı mücadelede Talisca ile perdeyi açtı. Sezona fırtına gibi giren Brezilyalı yıldız, 10. dakikada temsilcimizi öne geçirdi. Kerem'in pası ile ceza sahası sol çaprazında sırtı dönük topla buluşan Talisca, dönüp vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. Talisca böylece bu sezon 3. resmi maçını da boş geçmeyip 3. golünü attı.

        GREENWOOD SAHNEYE ÇIKTI!

        Ataklarına devam eden Fenerbahçe, 45. dakikada Mason Greenwood'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Marco Asensio pasını ceza yayı sağ tarafında bulunan Mason Greenwood'a gönderdi. İngiliz yıldız, sol ayağı ile ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu! Greenwood böylece Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti: 2-0.

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        ÜST ÜSTE POZİSYONLAR KAÇTI!

        67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.

        90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

        Kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan ve skoru korumayı başaran Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı kaptı.

        RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

        Fenerbahçe, Sturm Graz ile rövanş mücadelesine 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. UPC Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

        Sarı-lacivertliler Sturm Graz'ı elediği takdirde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi lig etabına yükselmek için mücadele edecek.

        Stat: Chobani

        Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 85 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 68 Fred), Asensio (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Oğuz Aydın), Talisca

        Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Dk. 87 Beganovic), Weinhandl (Dk. 64 Fosso), Stankovic, Seidl (Dk. 64 Mamageishvili), Jatta (Dk. 64 Weiper), Wlodarczyk (Dk. 46 Kayombo)

        Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Stankovic, Dk. 58 Heil, Dk. 65 Kayombo (Sturm Graz)

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