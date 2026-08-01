Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
İstanbul Eyüpsultan'da, 29 yaşındaki Ensar Sever'in hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükselirken, saldırı ve 15 yaşındaki şüpheli U.M.T.'nin motosikletle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da kanlı baskın, önceki gece saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti.
4 KİŞİ SALDIRIDA YARALANDI
İddiaya göre, motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli, iş yerine doğru ateş açmaya başladı. Saldırıda, Enes S. (34), Ensar Sever (29), Onur G. (30), Onur H. (27) yaralanmış, şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Ensar Sever, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştığı belirlenen U.M.T. (15) isimli şüpheli kısa sürede yakalanmış, olayda kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilmişti.
SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Gerçekleşen silahlı saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ilk önce silah sesleri duyulurken, sonrasında ise şüphelilerin motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.
GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.