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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!

        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!

        İstanbul Eyüpsultan'da, 29 yaşındaki Ensar Sever'in hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükselirken, saldırı ve 15 yaşındaki şüpheli U.M.T.'nin motosikletle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!

        İstanbul'da kanlı baskın, önceki gece saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti.

        4 KİŞİ SALDIRIDA YARALANDI

        İddiaya göre, motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli, iş yerine doğru ateş açmaya başladı. Saldırıda, Enes S. (34), Ensar Sever (29), Onur G. (30), Onur H. (27) yaralanmış, şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Ensar Sever, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

        Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştığı belirlenen U.M.T. (15) isimli şüpheli kısa sürede yakalanmış, olayda kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

        SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Gerçekleşen silahlı saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ilk önce silah sesleri duyulurken, sonrasında ise şüphelilerin motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

        GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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