haftanın kitapları

ÖP VE ANLAT

(Alain de Botton)



Günümüzün en sevilen yazarlarından olan İsviçreli yazar Alain de Botton'un 1994’te kaleme aldığı romanı Öp ve Anlat geleneksel biyografi anlayışına sarsıcı ve yenilikçi bir Kopernik devrimi getiriyor. Romanda anlatıcı; Napolyon, Freud veya Shakespeare gibi tarihe yön vermiş ünlü şahsiyetlerin hayatlarını deşmek yerine, sıradan bir hayat süren ve Londra'da bir partide tesadüfen tanıştığı Isabel Jane Rogers isimli genç bir kadının biyografisini yazmaya karar veriyor. Sıradan görünen her hayatın aslında olağanüstü detaylar barındırdığı fikrinden yola çıkan eser; Isabel'in ilk yıllarını, ailesinin karmaşık soyağacını, yeme alışkanlıklarını, çocukluk anılarını ve ikili ilişkilerini derinlemesine mercek altına alıyor... Çeşitli kavramları felsefi bir tarzda işleyerek gündelik yaşamla ilişkilendirme ustası olan de Botton, Everest Yayınları'ndan çıkan bu kitabında empati, hafıza ve insan psikolojisi üzerine derinlikli bir okuma sunuyor. Yazar, sıradan nesnelerin hafızamızdaki tetikleyici "Proustyen" yansımalarını, insanların çikolata tercihlerinin ya da mutfak alışkanlıklarının kişilikleri hakkında neler söylediğini ve kadın-erkek ilişkilerindeki psikolojik dinamikleri mizahi bir dille okura aktarıyor. Bu yönüyle kitap, bir başkasını gerçekten tanıyıp onun gözünden dünyayı görebilmenin mümkün olup olmadığını sorgulayan çarpıcı bir edebi deney niteliği taşıyor.