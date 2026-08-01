Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!

        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzasıyla tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, bu kurumların 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının, yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anımsatıldı.

        Yazıda, şunlar kaydedildi: "Başkanlığımıza ulaşan çok sayıdaki CİMER ihbarlarında, söz konusu Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar kapsamında işlem tesis edilmediği, belirlenen oranın üzerinde ücret artışı yapıldığı, öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfasında yayımlanmadığı şikayetlerine yer verilmektedir. İlgi yazıda bildirilen Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar çerçevesinde ivedi işlem tesis edilmesi ve öğrenci mağduriyetlerine yol açılmaması hususunda gereğini önemle rica ederim."

        "SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık" ifadesini kullandı.

        Oranın üzerinde artış yapıldığı ve öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığa çok sayıda şikayet ulaştığını belirten Özvar, şunları kaydetti: "Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Programa damga vurdu

        Fatih Sultan Mehmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan kareografi gösterisi ilgi odağı oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km!
        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        42 kilometreyi yalın ayak koştu, tarihe geçti!
        42 kilometreyi yalın ayak koştu, tarihe geçti!
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"