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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem: 404 üründe tarife avantajı

        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem: 404 üründe tarife avantajı

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) bugün itibarıyla uygulamaya alındığını bildirdi. Buna göre, Türk ihracatçıları sanayiden gıdaya 404 üründe tarife avantajı kazanırken, Maldivler'de yüzde 16 olan gümrük vergisi 293 üründe sıfırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TTA'nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Mohamed Saeed tarafından 4 Kasım 2024'te İstanbul'da imzalandığı anımsatıldı.

        Anlaşmada mal ticaretinde pazara giriş, ticarette teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı, ticaretin kolaylaştırılması ve menşe kurallarına yönelik hükümlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, TTA'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin 9 Ekim 2025'te TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiği, anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kararın da 19 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

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        "Anlaşma ile demir çelik ve demir çelikten eşya, alüminyum levhalar, elektrikli aksam ve parçalar, buzdolabı, klima, televizyon, deniz araçları, mobilyalar, plastikten eşya, kozmetik, çikolatalar, şekerlemeler, sosisler, bazı balık filetoları ve sosların aralarında bulunduğu 404 üründe ihracatçılarımız tarife avantajı elde etmişlerdir. Öte yandan, hazırlanmış/konserve edilmiş balıkların imalinde kullanılan balıklar, balık unu, kılıç balığı, soğuk su karidesi ve diğer karidesler gibi belirli balıklardan oluşan 154 tarife satırında Maldivler lehine vergi indirimi veya vergi muafiyeti sağlanmıştır."

        "ÜLKEMİZİN EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTIRMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttükleri ihracat odaklı ticaret vizyonu doğrultusunda, ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir adımı daha attıklarını bildirdi.

        Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha ileri seviyeye taşıyacağına ve ihracatçılara yeni fırsatlar sunacak güçlü bir ticaret altyapısı oluşturacağına işaret eden Bolat, "Bu anlaşmayla ihracatçılarımız, demir-çelikten elektrikli eşya ve elektroniğe, mobilyadan plastiğe, kozmetikten gıda sanayisine kadar geniş bir ürün yelpazesinde 404 üründe tarife avantajı elde edecek. Maldivler'de ortalama yüzde 16 seviyesindeki gümrük vergileri, 293 tarife satırında Türkiye menşeli ürünler için tamamen kaldırılıyor. Halihazırda vergi muafiyeti bulunan 111 tarife satırındaki avantajlarımız ise korunuyor." ifadelerini kullandı.

        Bolat, bu kazanımla Türk sanayicisinin, üreticisinin ve ihracatçısının, Hint Okyanusu'nun stratejik pazarlarından birine daha avantajlı şartlarda erişim sağlayacağını belirtti.

        Geçen yıl 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Türkiye-Maldivler ticaret hacminin, TTA'nın sağladığı yeni imkanlarla gelecek dönemde daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

        "Türkiye, ticaret diplomasisini güçlendiren, serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ihracatçısına yeni kapılar açan, üretimini ve ihracatını çeşitlendirerek küresel değer zincirlerindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiren bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, ihraç etmeye, yeni pazarlara ulaşmaya ve ülkemizin ekonomik gücünü kalıcı şekilde artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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