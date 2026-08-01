42 kilometreyi yalın ayak koştu, tarihe geçti! Çıplak ayaklı şampiyon Abebe Bikila'nın hikâyesi

Maraton koşmak herkesin harcı değil çünkü tek seferde 42 kilometre 195 metre boyunca koşmak, ayrıca hatırı sayılır bir performansla koşmak gerekiyor. Tarihi 1896 dayanan profesyonel maraton yarışlarında oldukça ilginç hikayeler kaydedildi. 130 yıldır kaydedilen bu hikayelerin en ilginçlerinden biri de şüphesiz maratonun çıplak ayaklı şampiyonu Abebe Bikila'nın hikayesi.

Etiyopyalı atlet Abebe Bikila, 1960 Roma Olimpiyatları’nda maratonun şampiyonu oldu. Üstelik bu şampiyonluğa adım adım ilerlerken ayaklarında bir ayakkabı bile yoktu. Bitiş çizgisine herkesten önce ulaşıp ya rekorunun sahibi olan Bikila bunu çıplak ayaklarla nasıl yaptı? Gelin bakalım.

ASKERLİKTEN OLİMPİYATLARA UZANAN BİR HİKÂYE

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Etiyopya’nın dağlarında 1932 yılında dünyaya gelen Bikila, profesyonel bir şampiyon olmadan çok önce, ilk gençlik yıllarında bir çobandı. 19 yaşında asker olmaya karar verdi İmparator Haile Selassie’nin muhafız birliğine katıldı. Askerlikte yapılan eğitimlerde dikkat çekti çünkü fiziksel eğitimlerde özellikle koşu konusunda yetenekli olduğu belliydi. Bikila, koşuya yöneldi. Önce 5 kilometre ve 10 kilometre yarışlarına katıldı, daha sonra İsveçli antrenör Onni Niskanen il çalışmaya başladı ve maraton hedefine geçti. 1960 Roma Olimpiyatları'na bir ay kalmıştı ki Etiyopya seçmelerini kazandığını öğrendi.

AYAKKABILARI VARDI AMA YARIŞTAN ÖNCE PARÇALANDI

Etiyopyalı atletin yalın ayak koşması ilginç bir tercih sonucu değil maalesef korkunç bir mecburiyetten kaynaklandı. Gerçi dönemin şartlarında Etiyopya’da yaşarken antrenmanlarını bazen ayakkabıyla bazen de ayakkabısız yapmıştı ama Roma’daki hazırlık sürecinde ayakkabıları vardı. Ancak ayakkabıları antrenmanlar sürecinde parçalandı. Parçalanan ayakkabılardan sonra hemen yeni bir ayakkabı alındı ama yeni ayakkabılar beklediğini vermedi.

Bikila'nın yeni ayakkabıları atletin ayaklarında su toplamasına yol açtı. Kariyerinin en önemli yarışını riske atmak istemeyen Bikila, yarışa çıplak ayakla çıkmaya karar verdi. 10 Eylül 1960 akşamı gerçekleşen maraton koşusu Roma’nın tarih kokan caddelerinde oluyordu ve yerler taş döşemeliydi. Bikila, o seneki maratondaki en favori isim değildi. Ancak bu zorlu şartlara rağmen rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ETİYOPYALI ÇOBAN OLARAK BAŞLADI DÜNYA REKORTMENİ OLARAK BİTİRDİ

Bikila, bu kadar aksiliğin ardından Konstantin Takı’nın önündeki bitiş çizgisini 2 saat 15 dakika 16,2 saniyede geçerek dünya ve olimpiyat rekoru kırdı. En yakın rakibine 25 saniye fark atan Bikila, sadece maratonun şampiyonu değil, Afrika ülkesini temsil ederek olimpiyat altını kazanan ilk siyah atlet olmayı da başardı. Ardından pek çok genç onu örnek olarak spora yöneldi.