Infantino'dan geri adım! Tartışılan FIFA projesi iptal edildi

FIFA Dünya Kupası hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını hedefleyen ve UEFA (Avrupa), CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) ile AFC (Asya) konfederasyonları tarafından büyük tepki çeken FIFA Forward Enterprise projesinin iptal edildiğini açıkladı.

FIFA PROJEYİ İPTAL ETTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gianni Infantino, "FIFA Forward Enterprise projesi özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde, FIFA'ya üye derneklerimizi ve sporumuzu dünya çapında daha da güçlendirmek için bir temel sağlamayı amaçlıyordu. Ve dahası, en başından beri söylediğimiz gibi, bunu ancak FIFA'ya üye derneklerin çoğunluğunun desteğiyle, FIFA Konseyi, Konfederasyonlar ve daha geniş paydaşlarla istişare sürecine tabi olarak yapmayı hedefliyorduk." dedi.

INFANTINO: BÖLÜNMELER YARATTI, HAYATA GEÇİRİLMEYECEK

Infantino projeyle ilgili açıklamasında, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin, destek seviyesinden bağımsız olarak, başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak, bu öneri hayata geçirilmeyecek." ifadelerini kullandı.

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UEFA Başkanı Ceferin, projeye tepki gösteren isimlerin başında geliyordu

UEFA BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'yla ilgili projesine tepki gösteren bir açıklama yayınlamıştı.

UEFA yaptığı açıklamada, projenin iptal edilmediği sürece kendisine üye hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarında yer almayacağını belirtmişti.

DİĞER KONFEDERASYONLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

UEFA'nın verdiği sert tepkilerin ardından diğer konfederasyonlar da açıklamalarda bulundu. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) doğrudan reddetmek yerine daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek üye federasyonu "istişare sürecine" katılmaya davet etti. Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ise konunun ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, tarafları istişareye davet ederek tarafsız kalmayı tercih etti.

DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti.

İngiliz televizyon kuruluşu Sky News'te istifa mektubunu paylaşan ABD'li Cordeiro, Infantino'nun Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikrinin FIFA'nın geleceğini tehlikeye sürüklediğini belirtti.

Beş yıldır Infantino'nun danışmanlığını yaptığını vurgulayan Cordeiro, bu önerinin hazırlanmasında hiçbir rolünün olmadığının altını çizerek "Bu öneri, FIFA'nın geleceğini belirleyecek bir konu haline geldi. Konuyu dikkatle değerlendirdikten sonra FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı olarak görevime devam edemeyeceğime karar verdim, bu nedenle görevimden derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.